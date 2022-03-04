РФ заблокировала доступ в Facebook и Twitter

Facebook / Фото Reuters

В Роскомнадзоре приняли решение ограничить доступ к сети Facebook для россиян.

Об этом сообщает Украинская Правда, со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что Роскомнадзор принял такое решение по причине того, что якобы в сети осуществляется "дискриминация российских СМИ".

Там отмечают, что с начала 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. Только за последние дни сеть ограничила доступ к аккаунтам Риа Новости, Sputnik, Russia Today, "Ленты.ру" и "Газеты.ру" и телеканала "Звезда".

Также проект RKN Dump Check сообщает, что Twitter в России полностью заблокирован. По данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети — 0%.

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Ранее сообщалось, что Youtube закрыл возможность контекстной рекламы для российских пропагандистских ресурсов.

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