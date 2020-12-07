Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ

Дональд Трамп планирует уйти из Белого дома "грандиозно" / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками.

План президента портал описывает "грандиозным финалом как в фильме".

По информации издания, уже во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

В издании отметили, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать протестов, а также "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом.

Кроме того, Трамп избежит пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.

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