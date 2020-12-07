Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ

Вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать протестов.
Действующий президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками.
План президента портал описывает "грандиозным финалом как в фильме".
По информации издания, уже во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
В издании отметили, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать протестов, а также "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом.
Кроме того, Трамп избежит пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.