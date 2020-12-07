УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ

7 декабря 2020, 07:23
Прослушать новость
Остановить

Вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать протестов.

Дональд Трамп
Дональд Трамп планирует уйти из Белого дома "грандиозно" / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками.

План президента портал описывает "грандиозным финалом как в фильме".

По информации издания, уже во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

В издании отметили, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать протестов, а также "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом.

Кроме того, Трамп избежит пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Трамп новости
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из УкраиныГей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины Путин собрался увеличить территорию РоссииПутин собрался увеличить территорию России Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены властиАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР" Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФБайден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ
Следующий материал

Последние новости

08:15
Воспаление легких: врач назвал главные провоцирующие факторы и рассказал, как уберечься
08:08
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных Видео
08:05
В российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе Видео
07:38
В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Видео
07:23
Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ Видео
Реклама
07:13
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
07:08
Ученый назвал два уровня защиты от коронавируса Видео
06:56
Обама готовится стать теневым президентом США мнение
06:32
Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа Видео
06:03
В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе
06:01
Модные ошибки, которые безнадежно портят образ Видео
05:29
Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси Видео
05:05
Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" Видео
04:40
Хлопайте ресницами и наслаждайтесь: как приклеить накладные ресницы дома Видео
04:04
Открытки и поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и стихах
03:30
Циклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон Видео
03:01
София Ротару спела Червону руту в Москве Видео
02:12
Forbes назвал одну из консолей нового поколения главным разочарованием 2020 года
01:37
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
00:59
В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции Видео
Реклама
00:59
Как быстро восстановить обоняние после COVID-19: медики назвали простой способ Видео
00:24
День ангела святой Екатерины – поздравления и открытки с Днем Кати
00:00
Мужчинам, перенесшим COVID-19, грозит опасная патология
06 декабря, воскресенье
23:31
В Индонезии стартовала вакцинация от коронавируса Видео
23:20
Американский генерал раскрыл амбиции Байдена в Черном море Видео
23:00
"Если дадут приказ": ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе Видео
22:29
Выяснились причины резкого подорожания красной икры Видео
22:26
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
22:21
Стала известна явка на выборах мэра в Кривом Роге
22:05
Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения Видео
21:50
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
21:45
В Мексике полиция пользуется украинскими электробайками
21:23
Выборы мэра Кривого Рога: экзит-полы назвали победителя
20:50
"Пещерный уровень": Комаровский поведал об абсурдных методах лечения COVID-19
20:43
В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР
20:33
Бегом участвовать: стартовало финальное голосование зрителей за лучшую игру 2020
20:07
На Киевщине рухнул самолет, есть пострадавшие Видео
19:51
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
19:51
Вирусолог из Уханя испугала новыми видами коронавируса Видео
19:42
За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры
Реклама
19:37
Врач откровенно высказался об антибиотиках при COVID-19
19:08
На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени Видео
18:58
Экология под угрозой: оккупанты Крыма по-варварски бурят скважины Видео
18:51
"Пи*да, бл*дь": пропустившая 12 мячей женщина-вратарь стала "звездой" в Сети Видео
18:46
"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни
18:34
"Нас обманули": Трамп провел свой первый митинг после проигрыша
18:24
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: Ляшко раскрыл позицию Минздрава Видео
18:16
США назвали жителей Южных Курил японцами, в РФ ответили
17:44
Открыты регулярные рейсы между Украиной и Северной Македонией
17:38
Китай скрывал реальное число смертей и заболевших COVID-19 - CNN Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять