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Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

10 октября 2021, 20:27

Economist Intelligence Unit опубликовал Индекс безопасных городов за 2021 год, в котором Копенгаген выходит на первое место, за ним следуют Торонто и Сингапур.

Грузинский Батуми готовится принимать туристов
Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий / Depositphotos

Economist Intelligence Unit опубликовал Индекс безопасных городов за 2021 год, в котором Копенгаген выходит на первое место, за ним следуют Торонто и Сингапур, сообщает The Independent.

Помимо показателей личной безопасности жителей и туристов, Индекс учитывает также цифровую безопасность, безопасность окружающей среды, местной инфраструктуры и здоровья. Также в этом году учитывались действия властей каждого города в связи с вызовами пандемии, а также показатели смертности от COVID в этом году.

Представленный Индекс - это результаты исследований по целому ряду показателей. Эксперты в области городского планирования, эпидемиологии, управления рисками и устойчивого развития внесли свою информацию в рейтинги, которые были опубликованы на днях.

Безопасность здоровья многих в списке городов за последние 18 месяцев была поставлена ​​под угрозу, поскольку пандемия охватила многие густонаселенные городские районы, пишет The Independent.

"В странах, где разразилась пандемия, в городах по той или иной причине, кроме лучшего международного транспортного сообщения и более близкого расстояния между жителями, в целом заболеваемость вначале росла быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Это привело к увеличению первоначального уровня смертности", — говорится в отчете.

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Топ из 10 самых безопасных городов мира выглядит так:

  • Копенгаген
  • Торонто
  • Сингапур
  • Сидней
  • Токио
  • Амстердам
  • Веллингтон
  • Гонконг и Мельбурн
  • Стокгольм

Копенгаген вышел на первое место благодаря обилию парков, зеленых насаждений и широкой сети водных путей, а также "четким протоколам по COVID-19, доверию общественности к городским властям и низкому уровню коррупции".

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Гонконг и Мельбурн набрали одинаковое количество баллов, заняв восьмое место в списке.

Лорд-мэр Копенгагена Ларс Вайс похвалил результаты и заявил, что Копенгаген "также характеризуется большой социальной сплоченностью и относительно небольшим разрывом в уровне благосостояния".

"Это разнообразный город, где помощник по уборке и генеральный директор встречаются в местном супермаркете и учат своих детей в одной школе. Это один из краеугольных камней датской культуры, и он в значительной степени способствует высокому уровню доверия и безопасности, от которых мы выигрываем", — отметил чиновник.

Датская столица вошла в шестерку лучших во всех категориях, кроме безопасности в области здравоохранения, где опустилась на 26-е место.

Лондон занял 15-е место в общем списке "самых безопасных", но занял 8-е место с точки зрения безопасности здоровья.

Гонконг возглавил список по безопасности инфраструктуры, в то время как Сидней оказался лучшим по цифровой безопасности, а Веллингтон в Новой Зеландии - по экологической безопасности.

Ранее Главред писал о том, что в одном из самых живописных мест Карпат, на территории Национального природного парка "Синевир", очевидцы увидели, как неизвестный мужчина сбрасывал бытовые отходы прямо в реку. Причем мусора этого у него был целый воз.

viber
туристы
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