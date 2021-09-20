УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок

20 сентября 2021, 12:25

Экологи бьют тревогу, потому появление островов является экологической опасностью.

Искусственный остров в Днепре / Скриншот с видео

В городе Днепр неподалеку от Сичеславской Набережной на реке образовался "остров" искусственного происхождения. Жители города стали ставить вопрос, это – природное чудо, или признаки экологической проблемы.

Доктор биологических наук Григорий Шматков утверждает, что возник искусственный остров в связи с незаконными канализационными выбросами в Днепр, в связи с тем, что в них содержится глина, идется в сюжете 11-го канала, размещенном в Youtube.

В сюжете утверждается, что неподалеку от нового острова расположен ряд заведений общественного питания, а также сток дождевой канализации. В свою очередь загрязнение реки сточными водами приводит к тому, что начинают развиваться растения, которые закрепляются на дне и вырастают до поверхности реки.

Островок образовался посреди Днепра / Скриншот с видео

Как на появление острова реагирует власть

В региональном управлении водных ресурсов области ответили, что прежде всего, чтобы что-то демонтировать, нужны деньги. Кроме этого, нужно получить и специальное разрешение на выполнение указанных работ. К тому же, нужно сначала доказать, что этот участок может быть опасным. "Если эколог сказал, что это опасное явление, пусть докажет это", – прокомментировал Игорь Потапенко, заместитель начальника управления.

Вместе с тем в городском совете Днепра сообщили, что проблемы реки – не относятся к их компетенции. Поэтому пока, остров остается в акватории Днепра.

А тем временем в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии. По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.

viber
новости Днепра экологическая катастрофа река Днепр
Сейчас вы просматриваете новость «Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всемВ моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с МеладзеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе "Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе Тарифы на электричество взлетят на 50%: украинцев предупредили о росте цен на коммуналкуТарифы на электричество взлетят на 50%: украинцев предупредили о росте цен на коммуналку "Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

Последние новости

12:31

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 20-26 сентября: самые удачные дни

12:25

Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок Видео

12:21

Платить за газ в 1,5-2 раза больше: эксперты предупредили украинцев об опасности

12:06

"Ход конем": под Полтавой собаки и лошадь ворвались на футбольное поле во время матча Украина – Италия Фото Видео

11:58

В ОП рассказали, кого из жителей ОРДЛО накажут за участие в выборах в Госдуму Видео

Реклама
11:55

Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

11:54

На трассе Днепр-Решетиловка началась "Большая стройка" уникальной эстакады

11:16

Под Киевом пьяный на авто уходил от погони и выстрелил целую обойму в полицейских Видео

11:09

Стрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцы Видео

10:27

Тина Кароль показала редкие фото с мамой

10:20

Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего Видео

10:18

Похудение: названы четыре жирных продукта, которые стоит употреблять, и два, которых следует избегать Видео

10:03

Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые Видео

09:55

В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке Видео

09:47

Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав Видео

09:41

В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

09:41

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

09:35

Непереносимость лактозы: названы три признака Видео

09:13

Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача Видео

08:57

В РФ слили схему "голосования" на выборах в Госдуму РФ жителей "ЛНР" Видео

Реклама
08:51

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

08:42

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы Видео

08:34

Украинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки Видео

08:19

Коронавирус в Украине 20 сентября: за сутки выявили более двух тысяч новых больных Видео

08:13

Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Видео

08:00

Новые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина Видео

07:45

Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина мнение

07:41

"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

07:05

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

06:59

Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября Видео

06:31

В Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом" Видео

06:30

Скоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС мнение

05:28

Врач назвала удивительный продукт, который укрепляет иммунитет осенью Видео

05:02

В США прогнозируют окончание пандемии коронавируса уже через несколько месяцев Видео

04:22

Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет: вы будете удивлены

03:50

Проживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармы Видео

03:02

Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

02:16

В Германии создали плюшевого мишку - копию Меркель

01:37

ОРВИ у детей и жуткий кашель: Комаровский дал простой совет, как уберечься Видео

00:51

Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день Видео

Реклама
19 сентября, воскресенье
23:55

На Днепропетровщине после ссоры с девушкой повесился парень

23:32

В Одессе в море появилось огромное грязевое пятно Видео

23:13

Ушел из жизни бывший мэр Ровно

22:50

Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму Видео

22:27

Яд в 15 раз сильнее гремучей змеи: под Одессой обнаружили самого опасного паука в мире

22:27

Обнародованы первые результаты выборов в Госдуму РФ Видео

22:08

Укрзализныця экстренно меняет маршрут одного из поездов: в чем причина

21:56

Идет настоящий холод: синоптики предупредили об опасности Видео

21:28

В России подсчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму

20:59

Пугачева крутила страстный роман с известным бардом - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять