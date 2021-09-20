Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок

Искусственный остров в Днепре / Скриншот с видео

В городе Днепр неподалеку от Сичеславской Набережной на реке образовался "остров" искусственного происхождения. Жители города стали ставить вопрос, это – природное чудо, или признаки экологической проблемы.

Доктор биологических наук Григорий Шматков утверждает, что возник искусственный остров в связи с незаконными канализационными выбросами в Днепр, в связи с тем, что в них содержится глина, идется в сюжете 11-го канала, размещенном в Youtube.

В сюжете утверждается, что неподалеку от нового острова расположен ряд заведений общественного питания, а также сток дождевой канализации. В свою очередь загрязнение реки сточными водами приводит к тому, что начинают развиваться растения, которые закрепляются на дне и вырастают до поверхности реки.

Островок образовался посреди Днепра / Скриншот с видео Как на появление острова реагирует власть

В региональном управлении водных ресурсов области ответили, что прежде всего, чтобы что-то демонтировать, нужны деньги. Кроме этого, нужно получить и специальное разрешение на выполнение указанных работ. К тому же, нужно сначала доказать, что этот участок может быть опасным. "Если эколог сказал, что это опасное явление, пусть докажет это", – прокомментировал Игорь Потапенко, заместитель начальника управления.

Вместе с тем в городском совете Днепра сообщили, что проблемы реки – не относятся к их компетенции. Поэтому пока, остров остается в акватории Днепра.

А тем временем в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии. По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.