Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой, – генсек ООН

В ООН призвали прекратить войну в природой / Reuters

Генеральный секретарь ООН заявил, что человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. По его словам, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.

"Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде. Мы знаем проблемы и имеем инструменты для их решения. Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", – написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

По данным ООН, в течение последних 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, климатом или опасностью для водных ресурсов, происходили в среднем каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося убытки в размере $202 млн. При этом количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось в пять раз.

В то же время благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза.

Изменение климата