Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой, – генсек ООН

По словам Антониу Гутерриша, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.
Генеральный секретарь ООН заявил, что человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. По его словам, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.
"Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде. Мы знаем проблемы и имеем инструменты для их решения. Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", – написал Гутерриш на своей странице в Twitter.
По данным ООН, в течение последних 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, климатом или опасностью для водных ресурсов, происходили в среднем каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося убытки в размере $202 млн. При этом количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось в пять раз.
В то же время благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза.
Изменение климата
- Климат Земли стремительно меняется, что ставит всю планету перед угрозой глобального экологического, гуманитарного и продовольственного кризиса. По оценкам ученых, повышение температуры более чем на 1,5 градуса может нанести невосполнимый ущерб окружающей среде.
- Одной из главных причин изменения климата специалисты считают выбросы в атмосферу парниковых газов (в частности - углекислого газа), которые способствуют повышению средней температуры.
- В мае 2021 генсек ООН Антониу Гутерриш сделал тревожное заявление из-за глобального потепления.
- В частности, по словам Гутерриша, в 2020 году температура стала выше на 3 градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 метров. Генсек ООН отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.