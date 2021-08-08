"Украина начала жить в долг у природы": в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии

Госэкоинспекция бьет тревогу из-за состояния экологии / instagram.com/ukraine.ua

8 августа Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", – написал глава ГЭИ в Facebook.

Малеваный отметил, что ресурсы планеты – не безграничны. Мол, Земле угрожает полное истощение, если человечество и дальше будет загрязнять воду и землю и хаотично добывать полезные ископаемые. По его словам, единственный выход для человечества – изменить подход к потреблению ресурсов.

"Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след – объем использованной энергии, воды и тому подобное. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", – говорится в сообщении.

Председатель Госэкоинспекции также отметил, что если каждый год День экологического долга будет смещаться на пять дней, то в 2050-м объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. Сейчас в Украине динамика положительная: в 2020-м эта дата пришлась на две недели раньше – 24 июля.

Украина живет в долг у природы / facebook.com/AndriyMalovany/

Ранее Главред уже сообщал, что в социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

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