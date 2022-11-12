У Путина не верят в аннексию: захваченные области Украины не нанесли на официальную карту

Путинские оккупанты бегут из Херсонской области / Фото УНИАН, скриншот

На официальной карте на сайте Кремля не оказалось новых захваченных территорий Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На картах, опубликованных на официальных сайтах правительства и Совета Федерации, также нет новых регионов, пишет издание Агентство.

Подчеркивается, что Крым на карту добавили через три дня после подписания всех документов о присоединении. Тогда же карта обновилась и на сайте Совета Федерации.

Обратим внимание, что некоторые из захваченных украинских территорий, которые президент России Владимир Путин "присоединил" к РФ после проведенных там "референдумов", уже освобождены ВСУ.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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