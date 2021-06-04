У сына Януковича нашли бизнес с элитной недвижимостью в Москве - расследование

Александр и Виктор Януковичи / Reuters

Сын сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича владеет частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Как говорится в расследовании Радио Свобода, в реестре недвижимости РФ владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и доли бизнес-центра является компания Прайд-М.

Руководителем компании указан Александр Ермольчук, который в 2012-2013 годах возглавлял два украинских акционерных общества - Мако Холдинг и Маринсервис, бенефициаром которых по реестру юридических лиц был Александр Янукович.

В расследовании подчеркивается, что по адресу бизнес-центра Atlantic прописана фирма Восточный альянс, владельцем которой является Эдуард Слинько. Человек с таким именем и фамилией ранее занимало руководящую должность в украинской корпорации МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ, бенефициаром которой через Мако Холдинг также был Александр Янукович.

Что известно о бизнесе сына Януковича в Москве

Бизнес-центр Atlantic, построенный в 2014-м году, расположен недалеко от Киевского вокзала, где от здания до Кремля 15 минут на машине.

Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, достигает 600 долларов за квадратный метр.

В этом же бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании Роснефть.

Журналисты добавили, что на запрос к Александру Януковичу прокомментировать информацию ответа не получали.

Читайте такжеЗеленский запустил санкции против Януковича, Азарова и Пшонки: полный список

Напомним, в марте СНБО принял решение о применении санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.

Санкции также ввели против бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы "правительства Крыма" Сергея Аксенова, "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.