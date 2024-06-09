Украина напугала Путина, но Запад разбудить не удалось – The Telegraph

На Западе опасаются мести главы Кремля Владимира Путина за снятие табу на удары ВСУ по военным объекта на территории агрессора России иностранным оружием.

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Давление ВСУ на РФ напугало Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 71-я ОЕБр

Украина усилила ракетное давление на российских оккупантов, что напугало главу РФ Владимира Путина, которые теперь угрожает Западу "местью". Однако ситуация так и не разбудила Запад. Гуманитарный кризис в Газе привел к отвлечению внимания от российско-украинской войны.

В материале The Telegraph говорится о том, что на Западе, после разрешения Украине наносить удары иностранным оружием по российским оккупантам, царит тишина.

"Ужасная фигура Владимира Путина бросит длинную тень на саммит на морском курорте Фазано. ... Он угрожает отомстить странам НАТО теперь, когда президент Байден последовал примеру Британии, предоставив Украине разрешение на использование предоставленных США ракет HIMARS против целей в России", - указано в статье. видео дня

По мнению журналистов, война РФ против Украины на фоне ситуации в Газе "исчезла с наших первых страниц".

"Самое страшное преступление в Европе с 1945 года было омрачено гуманитарным кризисом в Газе. Не Путин, а Нетаньяху теперь играет роль врага номер один. В западных столицах или студенческих городках массовых протестов против России нет. Зато царит жуткая тишина", - подчеркивается в материале.

Запад разрешил Украине бить своим оружием по приграничью – главные новости:

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине применять свои вооружения по территории России. Оружие можно задействовать лишь в приграничье.

Германия официально позволила Украине атаковать цели в РФ немецким оружием, написало издание Spiegel. В немецком правительстве полагают, что нужно помочь украинцам защититься от российской военной агрессии.

Удары по России Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

5 июня Владимир Путин пригрозил ударом странам, которые поставляют оружие Украине. Он добавил, что РФ может усилить вооружениями противников западного мира.

"Российская Федерация может поставить свое дальнобойное оружие в регионах мира, откуда будут удары по чувствительным объектам стран, поставляющим оружие Украине", - добавил Путин.

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