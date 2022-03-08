Украина никогда не будет завоевана Путиным - Байден

Джо Байден / Reuters

Путину никогда не удастся завоевать Украину. Как заявил президент США Джо Байден, по его мнению, президент РФ способен взять город, но не целую страну.

Такое заявление сделал Байден во время срочного брифинга.

"Россия может продолжать эти действия, но уже понятно, что Украина никогда не будет завоевана Путиным. Он может взять один город, но никогда не сможет взять целую страну", - сказал Байден.

Президент США отметил, что нужно немедленно отреагировать на наступление демократии.

"Если ы не реагируем на наступление Путина, наступление на демократию, то тогда цена для всех нас будет еще выше завтра", - сказал Байден.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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