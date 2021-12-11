Украина получит от Всемирного банка 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 / Reuters

Всемирный банк дал добро на выделение Украине 150 миллионов долларов. Средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут украинскому правительству закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

Эта закупка также позволит 10-ти миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

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Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк готов предоставить Украине второй транш в размере 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий.

"Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", – рассказала вице-президент Всемирного Банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

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