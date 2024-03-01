"Украинцы хорошие люди": тысячи россиян устроили митинг на могиле Навального

В России похоронили оппозиционера Алексея Навального, который при странных обстоятельствах скончался в тюрьме. Прямо возле его могилы тысячи россиян устроили митинг. Видео уже разлетелись в Сети.
Россияне, стоя на кладбище, скандировали фразы: "украинцы хорошие люди" и "вернуть солдат домой".
Смотрите видео с митинга возле могилы Навального:
Смерть Навального
Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.
Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.
24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и отметила, что власть может мешать провести его так, как этого хочет семья.
В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального. Пресс-секретарь Навального объяснила, что агентства отказывались, аргументируя это отсутствием свободного помещения, другие же прямо заявляли, что им запретили работать с командой покойного Навального.
Кто такой Алексей Навальный
Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.
20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.
22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.
4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.
Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.
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