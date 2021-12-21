Уже на католическое Рождество: в британской разведке назвали новую дату вторжения РФ в Украину

Российская армия / Reuters

Руководство британской разведки внешней разведки MI-6 предупредило правительство Соединенного Королевства о якобы вполне реальной возможности военного вторжения России в пределы Украины уже в канун католического Рождества‒ 25 декабря. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

Британские разведчики подчеркивают, что РФ сосредоточила на границе минимум сто тысяч солдат наземных войск, а также танки, боевые вертолеты, артиллерийские батареи и зенитные полки.

К тому же, есть информация, что дата вероятной атаки страны-агрессора будет приурочена к 42-й годовщине вторжения Советского Союза в Афганистан.

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20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

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Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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