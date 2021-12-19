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Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФ

19 декабря 2021, 21:49
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Украина готова к встрече незваных "зеленых человечков", подчеркнул Алексей Данилов.

Алексей Данилов / Facebook А.Данилова

В Украине достаточно оружия для того, чтобы дать отпор при возможной агрессии РФ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе посещения компании-производителя оружия он подчеркнул, что Украина готова к встрече незваных "зеленых человечков".

"Поэтому, чтобы винтовок у нас во "время X" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК. Этого оружия должно быть и будет достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Компания, которую посетил Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым изготавливает винтовки UAR-15, а также снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M и UBR-008. Одна из этих винтовок официально принята на вооружение украинской армии.

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Ранее Данилов заявил, что СНБО Украины следит за ситуацией на границе. И наблюдает за всем, что происходит на территории России вглубь на 400 километров.

Данилов заверил журналистов, что все под контролем. "У нас все под контролем", – сказал секретарь СНБО.

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военная агрессия РФ новости Украины Алексей Данилов
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