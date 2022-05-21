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Уже скоро: оккультист назвал точную дату смерти Путина

21 мая 2022, 21:23

С конца декабря 21 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец – Скорпион, где они пробудут до июля 23 года.

Названа дата смерти Путина / фото Telegram

После весеннего коридора затемнений 2023 года жизненный путь президента страны-агрессора Владимира Путина завершится, сообщил российский философ и оккультист Андрей Космач в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

"С конца декабря 21 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец – Скорпион, где они пробудут до июля 23 года. И все основные события, напрямую связанные с судьбой России и Украины, будут формироваться и реализовываться именно под влиянием этих узлов. На протяжении этого полуторагодовалого цикла особое внимание следует уделить трем коридорам затемнений. Первый коридор затемнений у нас завершился этой весной: это апрельское и майское затмения. Следующее затмение – это октябрь-ноябрь 22 года, и, наконец, важнейшая часть затемнений – сессия затмений – это апрель и май 23 года", — объяснил философ.

И вот, наконец, после весеннего коридора затемнений 2023 года, полного солнечного затмения, которое состоится 20 апреля 2023 года, и полутеневого лунного затмения, которое состоится 5 мая 2023 года, по словам оккультиста, "жизненный путь российского суверена завершится".

В то же время Космач подчеркнул, что этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии. Это область астрологии, изучающая исторические и культурные тенденции, судьбы наций и больших групп людей, метеорологические условия и землетрясения и другие важные мировые события.

"На сегодняшний день можно уверенно констатировать, что 98,5% это (смерть Путина – ред.) произойдет в мае 23 года. И только 1,5% остается, что эта агония затянется до августа 23 года. Итак, подытожу, август-сентябрь – это апофеоз военных действий, это третья фаза. Завершающая фаза наступит в конце декабря, будет затрагивать январь, февраль и середину марта. Этот прогноз составлен тремя в мире лучшими корифеями в области мунданной астрологии. Я просто до вас донес эту информацию… Друзья мои, поймите, мы сейчас вами живем в достаточно сложное время, когда история творится буквально на наших с вами глазах. Мир вступил в эпоху фундаментальной трансформации. Мир меняется. Причем мир меняется так быстро, что этот процесс совершенно не остановить. Вселенная, Высший разум, Бог, можно говорить как угодно, неслучайно выбрали на роль архитектора хаоса российского суверена. Ибо кто, как не он способен разрушить то, что раньше казалось фундаментальным и незыблемым, и объединить тех, кого раньше априори считалось объединить невозможно… ", — подытожил оккультист.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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