В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом

Лукашенко не сможет реализовать реформу Конституции из-за политического кризиса в Беларуси - оппозиционер / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко в прошлом неоднократно высказывался о проведении конституционной реформы, однако эти разговоры ничем не заканчивались. После всех событий, которые произошли в республике, ему не удастся обеспечить успешное проведение референдума по Конституции. Уже даже близкое окружение не слушает Лукашенко, сказал в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич.

По его словам, люди, которые продолжают находиться у власти в Беларуси, ставят перед собой задачу удержать действующие позиции. Заявления Лукашенко о внесении изменений в Конституцию вряд ли являются каким-либо новым шагом, так как он уже третий год говорит об этом, но каждый раз даты рассмотрения вопроса переносятся.

К тому же, считает Губаревич, Конституцию можно было изменить до августовских событий прошлого года, однако после инцидентов, связанных с протестами в Беларуси, достичь успеха у Лукашенко не получится.Читайте такжеЛукашенко тянет белорусского кота за хвост

"После проигрыша ни одну электоральную кампанию, будь то новые выборы или референдум, он выиграть не в состоянии. Я очень скептически отношусь к перспективам проведения этого референдума по изменению Конституции Беларуси", - полагает белорусский оппозиционер.

Также он добавил, что общество Беларуси уже давно скептически относится к заявлениям Лукашенко, а сам он утратил влияние даже на свое близкое окружение. Проведением Всебелорусского народного собрания он намеревался показать, что ситуация под контролем, однако вряд ли ему это удалось.

"Думаю, эти разговоры не произвели эффекта даже на близких сторонников Лукашенко. Очевидно, что он собирал их в этом здании (место проведения Национального всебелорусского собрания ) на два дня, чтобы убедить, что все будет хорошо, и он держит ситуацию под контролем. Но, наверное, даже на них он не смог воздействовать", - подчеркнул Губаревич.Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродром

Новости Беларуси