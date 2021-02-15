В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом

Александра Лукашенко в Беларуси уже не слушают даже его близкие сторонники, считает Юрий Губаревич.
Глава Беларуси Александр Лукашенко в прошлом неоднократно высказывался о проведении конституционной реформы, однако эти разговоры ничем не заканчивались. После всех событий, которые произошли в республике, ему не удастся обеспечить успешное проведение референдума по Конституции. Уже даже близкое окружение не слушает Лукашенко, сказал в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич.
По его словам, люди, которые продолжают находиться у власти в Беларуси, ставят перед собой задачу удержать действующие позиции. Заявления Лукашенко о внесении изменений в Конституцию вряд ли являются каким-либо новым шагом, так как он уже третий год говорит об этом, но каждый раз даты рассмотрения вопроса переносятся.
К тому же, считает Губаревич, Конституцию можно было изменить до августовских событий прошлого года, однако после инцидентов, связанных с протестами в Беларуси, достичь успеха у Лукашенко не получится.Читайте такжеЛукашенко тянет белорусского кота за хвост
"После проигрыша ни одну электоральную кампанию, будь то новые выборы или референдум, он выиграть не в состоянии. Я очень скептически отношусь к перспективам проведения этого референдума по изменению Конституции Беларуси", - полагает белорусский оппозиционер.
Также он добавил, что общество Беларуси уже давно скептически относится к заявлениям Лукашенко, а сам он утратил влияние даже на свое близкое окружение. Проведением Всебелорусского народного собрания он намеревался показать, что ситуация под контролем, однако вряд ли ему это удалось.
"Думаю, эти разговоры не произвели эффекта даже на близких сторонников Лукашенко. Очевидно, что он собирал их в этом здании (место проведения Национального всебелорусского собрания ) на два дня, чтобы убедить, что все будет хорошо, и он держит ситуацию под контролем. Но, наверное, даже на них он не смог воздействовать", - подчеркнул Губаревич.Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродром
Новости Беларуси
- Александр Лукашенко 11 февраля в рамках своего выступления на Всебелорусском народном собрании заявил о том, что в Беларуси в 2022 году будет проведена конституционная реформа. Причем, согласно его заявлению, после принятия нового Основного закона в стране могут пройти демократические выборы главы государства.
- Также Лукашенко заявил, что Беларусь пока не намерена пересматривать механизмы Союзного государства с Россией, которые на данный момент предполагают сохранение суверенитета двух стран. При этом он выразил готовность к продолжению переговоров об интеграции с Россией.
- Позже министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что Путин и Лукашенко уже в феврале проведут переговоры, в рамках которых обсудят вопросы интеграции Москвы и Минска.
- 12 февраля Александр Лукашенко поручил по завершении Всебелорусского народного собрания проанализировать возможность внесения изменений в Конституцию страны, предполагающих отказ Беларуси от нейтрального статуса.