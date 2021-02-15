УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом

15 февраля 2021, 00:45
Прослушать новость
Остановить

Александра Лукашенко в Беларуси уже не слушают даже его близкие сторонники, считает Юрий Губаревич.

Лукашенко
Лукашенко не сможет реализовать реформу Конституции из-за политического кризиса в Беларуси - оппозиционер / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко в прошлом неоднократно высказывался о проведении конституционной реформы, однако эти разговоры ничем не заканчивались. После всех событий, которые произошли в республике, ему не удастся обеспечить успешное проведение референдума по Конституции. Уже даже близкое окружение не слушает Лукашенко, сказал в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич.

По его словам, люди, которые продолжают находиться у власти в Беларуси, ставят перед собой задачу удержать действующие позиции. Заявления Лукашенко о внесении изменений в Конституцию вряд ли являются каким-либо новым шагом, так как он уже третий год говорит об этом, но каждый раз даты рассмотрения вопроса переносятся.

К тому же, считает Губаревич, Конституцию можно было изменить до августовских событий прошлого года, однако после инцидентов, связанных с протестами в Беларуси, достичь успеха у Лукашенко не получится.Читайте такжеЛукашенко тянет белорусского кота за хвост

"После проигрыша ни одну электоральную кампанию, будь то новые выборы или референдум, он выиграть не в состоянии. Я очень скептически отношусь к перспективам проведения этого референдума по изменению Конституции Беларуси", - полагает белорусский оппозиционер.

Также он добавил, что общество Беларуси уже давно скептически относится к заявлениям Лукашенко, а сам он утратил влияние даже на свое близкое окружение. Проведением Всебелорусского народного собрания он намеревался показать, что ситуация под контролем, однако вряд ли ему это удалось.

"Думаю, эти разговоры не произвели эффекта даже на близких сторонников Лукашенко. Очевидно, что он собирал их в этом здании (место проведения Национального всебелорусского собрания ) на два дня, чтобы убедить, что все будет хорошо, и он держит ситуацию под контролем. Но, наверное, даже на них он не смог воздействовать", - подчеркнул Губаревич.Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродром

Новости Беларуси

Конституция Александр Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Байден остановил строительство скандальной стены ТрампаБайден остановил строительство скандальной стены Трампа Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорийРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного КрымаСША поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и ЕвросоюзаЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Кравчук раскрыл планы России по присоединению ДонбассаКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса
Следующий материал

Последние новости

00:45
В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом
00:22
Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир Видео
00:19
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
14 февраля, воскресенье
23:33
"Один пи***ас его терроризировал": Богдан отреагировал на смерть посла в Китае
23:10
Отца известной певицы насмерть сбила машина и скрылась с места преступления
Реклама
23:09
Кравчук раскрыл планы США против России по Донбассу Видео
22:25
Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания Видео
22:12
В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день Видео
22:06
Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Видео
21:58
Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев
21:48
Меган Маркл снова беременна от принца Гарри
21:41
Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма Видео
21:37
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцин Видео
20:50
Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе Видео
20:40
В ВОЗ сделали важное заявление о коронавирусе в Украине Видео
20:29
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
20:27
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
20:26
Создатели горячо ожидаемой игры Hellblade II наконец прервали молчание
20:21
Олег Винник признался, к кому он поворачивается на шоу Голос
19:49
Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев Видео
Реклама
19:43
"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой Видео
19:40
Почему компьютер не видит телефон и что с этим делать
18:55
Arkane показала новые кадры одной из главных игр 2021-го Deathloop Фото
18:47
Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист Видео
18:33
В Одесской области произошла вспышка опасного вируса Видео
17:53
Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков
17:52
У Зеленского раскрыли детали удара по ОАСК с сокращением полномочий Видео
17:41
Стало известно, когда в Украине подорожает хлеб Видео
17:23
В Турции объяснили смысл карты с "захватом" территорий соседей
16:59
Как варить какао — самый простой рецепт Видео
16:52
Крупнейший апдейт для Stardew Valley добрался и до консолей
16:52
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
16:48
Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно
16:11
Лидер республиканцев в Сенате резко высказался в адрес Трампа Видео
15:58
Ubisoft передумала: поддержка Tom Clancy’s The Division 2 продлена Видео
15:57
Украинцы погибают от переохлаждения, есть госпитализированные Видео
15:41
В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2 Видео
15:33
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака Видео
15:25
Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение Видео
15:24
Путин прямо сказал, что может отключить в России иностранные интернет-сервисы Видео
Реклама
14:56
В России проходят новые протесты, силовики начали задержания Видео
14:35
Стало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭ
14:15
В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция
14:09
Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко Видео
14:08
В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал Видео
14:06
Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы
13:49
В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью Видео
13:20
История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение
13:19
В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2 Видео
13:17
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять