В Беларуси назвали ракетный удар по их деревне "фейком и бредом"

Война / Reuters

Министерство обороны Беларуси опровергает информацию о ракетном ударе по белорусской деревне, тогда как Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации.

Об этом сообщает издание Белта со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - заявила она.

В Беларуси заявили, что в этих районах, не подтверждают подобную информацию.

"Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество. По состоянию на 18:30, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", - пишут в Беларуси.

Обстрел населенного пункта в Беларуси

Командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины ранее заявили, что днем 11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани.

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