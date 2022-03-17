В Беларуси партизаны начали "рельсовую войну" против оккупантов РФ

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В Беларуси граждане страны применяют партизанскую тактику в борьбе с российскими оккупантами, которые гонят железнодорожные составы с военными и техникой на войну с Украиной.

Об этом идет речь в сообщении организации BYPOL — объединении белорусских силовиков, которые выступили против режима Лукашенко.

Отмечается, что в Беларуси растет сопротивление России, отправляющей войска и технику с их территории на войну в Украину.

В частности, белорусский силовик, работавший в МВД, рассказал о плане "Победа. Рельсовая война" и том, как патриоты препятствуют отправлению техники и войск в Украину.

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Обратим внимание, что о необходимости "рельсовой войны" говорил и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, обращавшийся к беларусам.

По его словам, самыми важными направлениями, на которые следует обращать внимание, являются Крым — Мелитополь, Крым — Херсон, Валуйки — Купянск, Гомель — Киев (общее направление).

Напомним, украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, Арестович посоветовал устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

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