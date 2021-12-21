В Белом доме объяснили, почему советуют американцам не посещать Украину из-за угроз РФ

В Белом доме объяснили, посему советуют американцам не посещать Украину из-за угроз РФ / Reuters

В Белом доме объяснили рекомендацию американцам воздержаться от поездок в Украину из-за коронавируса COVID-19 и усиления военных угроз со стороны Российской Федерации. Об этом в рамках пресс-конференции заявила официальный спикер президента США Джен Псаки.

По ее словами, Государственный департамент добавил сообщение о возможности вторжения РФ в существующие рекомендации, в которых содержалась информация о ситуации с COVID-19 в Украине,

"Рекомендации относительно путешествий в Украину остаются на четвертом уровне – не путешествуйте из-за COVID-19. Госдепартамент обновил рекомендации, включив в них информацию о наращивании Россией ВС на границе с Украиной, просто чтобы предоставить дополнительную информацию, но они были на четвертом уровне", – сказала чиновница.

Псаки отметила, что Госдепартамент предоставляет дополнительную информацию с помощью своих рекомендаций для граждан США.

"И именно это они и сделали в данном случае. И мы исторически наблюдаем большое число американцев и других граждан, конечно, путешествующих в Украину в это время года, в сезон праздников. Так что это была попытка предоставить информацию напрямую", –подытожила спикер Белого дома.

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Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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