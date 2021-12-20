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Усиление НАТО на востоке и оружие Киеву: США готовят удар по РФ на случай вторжения в Украину

20 декабря 2021, 16:07
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США приготовили серьезные санкции в отношении России, сказала Кристина Квин.

Украина США
США предоставят Украине военную технику и дополнительное вооружение в случае вторжения России / УНИАН

Если Россия запустит сценарий военного вторжения в Украину, США организуют дополнительные поставки военной техники и оборонительного вооружения Киеву, а также окажут поддержку странам Североатлантического альянса в Восточной Европе. Москву ожидают и серьезные экономические санкции. Об этом заявила временно поверенная в делах Штатов в Украине Кристина Квин.

В интервью Суспільне она рассказала о том, что в случае военной операции Москвы против Киева американцы предоставят Украине дополнительные партии оборонительного вооружения и военную технику. Государства Восточной Европы также получат помощь.

Читайте такжеУкраина вне НАТО и блокада расширения Альянса: у Байдена ответили на "большую сделку" России и США"Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены", - отметила Квин, уточнив, что под поставками вооружений следует подразумевать оборонительное оружие.

Также она подчеркнула, что при запуске военного сценария Москвы против Киева США и Европа введут против России новый пакет "чрезвычайно жестких" экономических ограничений.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью сообщили о новой концентрации российских войск у границ Украины. Для подтверждения своих сведений они продемонстрировали соответствующие спутниковые снимки.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о 94 тысячах военных РФ у границ Украины. В ведомстве полагают, что Россия может увеличить контингент до 175 000, однако в Киеве к такому сценарию готовы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что после диалога Байдена и Путина Россия усилила свое военное присутствие у украинских границ. По его мнению, военное вторжение на данный момент маловероятно, поскольку для проведения операции россиянам потребуется более 500-600 тысяч войск.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что передвижение войск РФ у границ Украины связано с якобы угрозой НАТО российским рубежам. В связи с этим Москва требовала проведение встречи Путина с президентом США Байденом.

Переговоры Байдена и Путина прошли 7 декабря. По итогам диалога в Вашингтоне заявили, что Байден поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины, осудил маневры войск РФ у украинских границ, и не гарантировал Москве неприсоединения Киева к НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается отказываться от интеграции в НАТО в обмен на отвод войск РФ от государственных границ. По его словам, украинское государство не верит обещаниям и гарантиям Кремля.

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