В ЕС гневно отреагировали на список недружественных стран России

В ЕС считают российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список недружественных стран, который утвердила Россия.
Как написал в своем Twitter дипломат, он выражает солидарность с Чехией.
Мишель отметил, что такой шаг России подрывает дипломатические отношения.
"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия", является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию", - написал Мишель.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чешской республики сделали заявление.
В нем отмечается, что утверждение правительством России так называемого списка недружественных стран является еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом и его союзниками. Эта мера РФ полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.
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В министерстве выразили сожаление, что Россия "выбирает путь конфронтации в ущерб себе", поскольку такой шаг будет иметь косвенное влияние на развитие контактов между обычными гражданами, для туризма или развития торговых отношений.
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Отношения России и Чехии - о чем ранее сообщал Главред:
- Официальная Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшим в 2014 году взрывам военных складов в Врбетице. В связи с этим в Чехии были объявлены в розыск двое российских граждан – Александр Петров и Руслан Боширов. Их чешское государство считает сотрудниками разведки РФ.
- 17 апреля в Чехии сделали заявление о высылке 18 российских дипломатов. В Праге полагают, что сотрудники дипломатических ведомств являются работниками российских спецслужб. Согласно официальной версии чешского государства, к взрывам во Врбетице могут быть причастны "разведчики из РФ".
- Правительство России 14 мая утвердило список недружественных стран для Москвы. В перечень вошли два государства – США и Чехия. Чешским дипломатическим ведомствам разрешили нанимать на работу не более 19 сотрудников из числа российских граждан.