В ЕС гневно отреагировали на список недружественных стран России

Шарль Мишель высказался о России / Reuters

Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список недружественных стран, который утвердила Россия.

Как написал в своем Twitter дипломат, он выражает солидарность с Чехией.

Мишель отметил, что такой шаг России подрывает дипломатические отношения.

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия", является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию", - написал Мишель.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чешской республики сделали заявление.

В нем отмечается, что утверждение правительством России так называемого списка недружественных стран является еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом и его союзниками. Эта мера РФ полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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В министерстве выразили сожаление, что Россия "выбирает путь конфронтации в ущерб себе", поскольку такой шаг будет иметь косвенное влияние на развитие контактов между обычными гражданами, для туризма или развития торговых отношений.

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Отношения России и Чехии - о чем ранее сообщал Главред: