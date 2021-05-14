В Чехии пригрозили России проблемами с ЕС из-за решения по указу Путина

В Праге отреагировали на включение Россией государства в список недружественных стран и сделали предупреждение Москве.
Решение российских властей об определении Чехии в список недружественных для России государств является еще одним шагом Москвы на пути к конфронтации. Причем речь идет об ухудшении отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом, а также союзниками наднационального объединения.
"Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как ещё один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и с его союзниками... ", - говорится в сообщении чешского МИД.
При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что такие меры со стороны России могут существенно повлиять на чешско-российские отношения в некоторых сферах.Читайте такжеВ России разразились условием по расширению списка недружественных стран
"Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или в развитии торговых отношений", - подчеркивается в сообщении.
Отношения России и Чехии
- Официальная Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшим в 2014 году взрывам военных складов в Врбетице. В связи с этим в Чехии были объявлены в розыск двое российских граждан – Александр Петров и Руслан Боширов. Их чешское государство считает сотрудниками разведки РФ.
- 17 апреля в Чехии сделали заявление о высылке 18 российских дипломатов. В Праге полагают, что сотрудники дипломатических ведомств являются работниками российских спецслужб. Согласно официальной версии чешского государства, к взрывам во Врбетице могут быть причастны "разведчики из РФ".
- Правительство России 14 мая утвердило список недружественных стран для Москвы. В перечень вошли два государства – США и Чехия. Чешским дипломатическим ведомствам разрешили нанимать на работу не более 19 сотрудников из числа российских граждан.