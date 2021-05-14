В Чехии пригрозили России проблемами с ЕС из-за решения по указу Путина

Внесение Чехии в список недружественных стран может обернуться России проблемами с Евросоюзом и союзниками объединения - чешский МИД / Фото Reuters

Решение российских властей об определении Чехии в список недружественных для России государств является еще одним шагом Москвы на пути к конфронтации. Причем речь идет об ухудшении отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом, а также союзниками наднационального объединения.

"Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как ещё один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и с его союзниками... ", - говорится в сообщении чешского МИД.

При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что такие меры со стороны России могут существенно повлиять на чешско-российские отношения в некоторых сферах.Читайте такжеВ России разразились условием по расширению списка недружественных стран

"Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или в развитии торговых отношений", - подчеркивается в сообщении.

Отношения России и Чехии