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В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму

23 марта 2021, 17:23
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Европа не признала указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации.

Крым
В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму / Reuters

В Евросоюзе не признают указ президента России Владимира Путина по поводу земли в оккупированном Крыму. Европейцы подчеркнули, что полуостров входит в состав Украины.

"Указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, на которых нероссийские граждане не имеют права владеть землей... Европейский союз не признает этот указ", - указано в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий.

В ЕС считают вступление документа в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию.

"Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к навязыванию российского гражданства на полуострове. Это решение привело к произвольному лишению собственности", - подчеркивают в ЕС.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
  • Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
  • Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
  • Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
  • По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Евросоюз Владимир Путин аннексия Крыма новости Европы
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