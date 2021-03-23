В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму / Reuters

В Евросоюзе не признают указ президента России Владимира Путина по поводу земли в оккупированном Крыму. Европейцы подчеркнули, что полуостров входит в состав Украины.

"Указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, на которых нероссийские граждане не имеют права владеть землей... Европейский союз не признает этот указ", - указано в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий.

В ЕС считают вступление документа в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию.

"Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к навязыванию российского гражданства на полуострове. Это решение привело к произвольному лишению собственности", - подчеркивают в ЕС.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:

20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.

Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.

Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.

Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.

По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.