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В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19

24 мая 2021, 20:09
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Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

коронавирус
Мальта стала первой страной с коллективным иммунитетом / Фото Reuters

Мальта стала первой страной на территории Евросоюза, где уже сформировался коллективный иммунитет от коронавируса - тут каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу, заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.

По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.

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Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.

"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.

Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.

Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, по информации Минздрава, заболели 86 детей и 21 медицинский работник.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151) областях, Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 019 человек. Выздоровели 6 тыс. 999 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 8 тыс. 684. Летальных случаев зарегистрировано 68.
  • За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.
Вакцина коронавирус Мальта коронавирус в мире
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