В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19

Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
Мальта стала первой страной на территории Евросоюза, где уже сформировался коллективный иммунитет от коронавируса - тут каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу, заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.
По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса.
"Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.
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Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.
"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.
Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.
С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, по информации Минздрава, заболели 86 детей и 21 медицинский работник.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151) областях, Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 019 человек. Выздоровели 6 тыс. 999 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 8 тыс. 684. Летальных случаев зарегистрировано 68.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.