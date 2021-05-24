В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19

Мальта стала первой страной с коллективным иммунитетом / Фото Reuters

Мальта стала первой страной на территории Евросоюза, где уже сформировался коллективный иммунитет от коронавируса - тут каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу, заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.

По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.

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Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.

"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.

Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.

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