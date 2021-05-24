В ВОЗ предупредили об атаке нового смертоносного вируса

Тедрос Гебрейесус обнадежил прорывом в борьбе с COVID-19.
В ближайшее время в мире вероятно появление нового смертоносного вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Как подчеркнул он в ходе открытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, трансляция которой проходила в Twitter ВОЗ, мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.
Он призвал государства-члены ВОЗ поддержать массированный рывок для вакцинации не менее 10% населения каждой страны к сентябрю.
В то же время он говорит, что уже к декабрю 2021 года вероятен "порыв" для достижения цели — вакцинации не менее 30% людей.
По оценкам ВОЗ, для того чтобы достичь сентябрьской цели, необходимо за четыре месяца вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем доходов, включая всех медицинских работников и людей из групп риска.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, по информации Минздрава, заболели 86 детей и 21 медицинский работник.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151) областях, Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 019 человек. Выздоровели 6 тыс. 999 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 8 тыс. 684. Летальных случаев зарегистрировано 68.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.