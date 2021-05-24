В ВОЗ предупредили об атаке нового смертоносного вируса

Тедрос Аданом Гебрейесус / Reuters

В ближайшее время в мире вероятно появление нового смертоносного вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Как подчеркнул он в ходе открытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, трансляция которой проходила в Twitter ВОЗ, мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

Он призвал государства-члены ВОЗ поддержать массированный рывок для вакцинации не менее 10% населения каждой страны к сентябрю.

В то же время он говорит, что уже к декабрю 2021 года вероятен "порыв" для достижения цели — вакцинации не менее 30% людей.

По оценкам ВОЗ, для того чтобы достичь сентябрьской цели, необходимо за четыре месяца вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем доходов, включая всех медицинских работников и людей из групп риска.

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