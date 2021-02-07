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В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси

7 февраля 2021, 20:17
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Власти и оппозиция Беларуси должны перейти к диалогу, считает Иван Корчок.

Протесты, беларусь
В Словакии осудили насилие властей против участников белорусских протестов / Reuters

Официальный Минск и представители белорусской оппозиции должны сесть за стол переговоров. В Беларуси, где применение насилия властей в отношении своих граждан перешло всех границы, нужно провести новые выборы президента согласно демократическим стандартам, говорится в заявлении главы МИД Словакии Ивана Корчока, которое цитирует ТАСС.

По его словам, Братислава поддерживает белорусский народ и призывает государство и гражданское общество найти компромисс путем переговорного процесса. В Беларуси должны пройти новые президентские выборы.

"Хотел бы выразить нашу солидарность с Беларусью и ее народом, поддержать независимую и суверенную Республику Белоруссия и вновь призвать к внутриполитическому диалогу, а также к проведению новых честных и справедливых президентских выборов", - сказал Корчок.

Также он подверг критике действия Минска против своих участников протестных акций и назвал белорусских силовиков "репрессивными структурами".

"Действия репрессивных структур (Белоруссии) против граждан, участвующих в мирных протестах, переходят все границы", - подчеркнул министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.Читайте такжеУгроза планетарной революции: Лукашенко анонсировал удар по соцсетям в Беларуси

Протесты в Беларуси

  • Массовые протесты в Беларуси стартовали 9 августа 2020 года в день новых выборов президента страны. ЦИК постановил, что победу одержал Александр Лукашенко, набравший, по официальным данным, 80,1% голосов избирателей. Значительная часть белорусского народа не признала исход выборов и вышла на многочисленные протестные акции.
  • Мирные акции в Минске и других городах, которые не сопровождались захватом административных, настигло применение чрезмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
  • 7 февраля проходит акция Международный день солидарности с Беларусью, которую инициировала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Мероприятия проходят во многих городах мира, в том числе и в самой республике. В поддержку Беларуси высказались и в МИД Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает демократическую Беларусь, "которую не будет поглощать Россия".
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