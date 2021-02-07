Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией

Белорусы должны иметь право сами решать свое будущее, подчеркнул глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг массовых протестов. Которые продолжаются в Беларуси.
Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую, демократическую европейскую страну, написал он в своем Twitter.
В то же время глава МИД Украины предупредил о том, что существует угроза поглощения Беларуси со стороны России.
"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба.
Ранее власти Германии выделили в поддержку оппозиции Беларуси около 21 млн евро - об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Он добавил, что будут предложены стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Также получат поддержку независимые СМИ.
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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.