Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг массовых протестов. Которые продолжаются в Беларуси.

Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую, демократическую европейскую страну, написал он в своем Twitter.

В то же время глава МИД Украины предупредил о том, что существует угроза поглощения Беларуси со стороны России.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба.



Ранее власти Германии выделили в поддержку оппозиции Беларуси около 21 млн евро - об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он добавил, что будут предложены стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Также получат поддержку независимые СМИ.

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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее: