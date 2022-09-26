В ФРГ "опустили" Путина: его заявления по зерну можно использовать "как туалетную бумагу"

Джем Оздемир жестко отреагировал на слова Владимира Путина / Reuters, dw.com

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинское зерно экспортируется якобы исключительно в страны Евросоюза.

Он подчеркнул, что подобные заявления Путина "можно использовать как туалетную бумагу", пишет Stuttgarter Zeitung.

Немецкий министр сельского хозяйства напомнил, что Украина уже транспортировала 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции по суше или через порты Черного моря.

"Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу", - сказал он комментируя заявление руководства РФ о том, что украинское зерно якобы не поступает в страны, наиболее нуждающиеся в нем.

При этом немецкий политик обратил внимание на шантаж РФ и призвал проработать постоянные альтернативы черноморскому маршруту, чтобы Украина была еще менее уязвима.

"Мы перевезли гораздо больше, чем кто-либо мог предусмотреть сначала", - добавил Оздемир.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в бешенстве и обвинил Евросоюз якобы в "обмане", связанном с экспортом украинского зерна "зеленым коридором".

Он даже заявил о необходимости изменить направление вывоза зерна.

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