В ФСБ рассказали новые подробности подготовки покушения на Лукашенко

В ФСБ заявили о срыве подготовки покушения на Александра Лукашенко / Reuters

В ФСБ рассказали подробности о задержанных в Москве лицах, которых обвинили в подготовке государственного переворота в Беларуси и попытке покушения на Александра Лукашенко.

Подозреваемые политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович якобы хотели разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко, говорится в оперативных кадрах ФСБ, показанных на канале Россия 1.

На видео идет речь о том, что задержанные получили данные высших должностных Беларуси лиц страны с помощью хакеров.

"Все личные данные на них… Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим",— говорит Юрий Зенкович на записи.

В сюжете также рассказали, что Зенкович и Федута якобы хотели присвоить имущество Лукашенко.

"Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае",— сообщает Зенкович, уточнив, что он "дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен".

Тихановская ответила на попытку "покушения" на Лукашенко

В свою очередь белорусская оппозиция назвала провокацией спецслужб информацию о планировании убийства Александра Лукашенко и попытке госпереворота в этой стране по сценарию "цветных революций".

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - говорится в заявлении пресс-службы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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