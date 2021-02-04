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В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2

4 февраля 2021, 08:43

По мнению эксперта, люфт возможных действий в вопросе строительства Северного потока-2 у немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель невелик.

Ангела Меркель / УНИАН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ведет жесточайшую борьбу за то, чтобы многострадальное строительство российского газопровода Северный поток-2. Такие слова известного немецкого политолога Александра Рара цитирует Московский комсомолец.

По мнению эксперта, газопровод все же будет достроен, но Германию и Россию ждут "новые испытания и баталии". "Противники [строительства ‒ Главред] не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — заявил Рар.

Как считает эксперт, в случае окончательной остановки проекта Северный поток-2 Германия бы сильно пострадала. "Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано", — объяснил он.

Кроме того, Рар призвал обратить особое внимание на работу официального Берлина по завершению постройки Северный поток-2.

"Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет", — подытожил он.

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