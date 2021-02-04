В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2

По мнению эксперта, люфт возможных действий в вопросе строительства Северного потока-2 у немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель невелик.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ведет жесточайшую борьбу за то, чтобы многострадальное строительство российского газопровода Северный поток-2. Такие слова известного немецкого политолога Александра Рара цитирует Московский комсомолец.
По мнению эксперта, газопровод все же будет достроен, но Германию и Россию ждут "новые испытания и баталии". "Противники [строительства ‒ Главред] не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — заявил Рар.
Как считает эксперт, в случае окончательной остановки проекта Северный поток-2 Германия бы сильно пострадала. "Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано", — объяснил он.
Кроме того, Рар призвал обратить особое внимание на работу официального Берлина по завершению постройки Северный поток-2.
"Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет", — подытожил он.
1
Северный поток-2 новости
- Серьезные проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 связаны с вступлением в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, под которые могут попасть все компании, принимающие участие в проекте.
- Один из финальных этапов строительства трубопровода должен был стартовать 15 января в Дании, однако в Nord Stream AG поставили процесс на паузу из-за технических проблем. В России заявили, что ситуация усложнилась в связи с отсутствием сертификации у судна Академик Черский, у которого нет разрешения на проведение работ по трубопрокладке Северного потока-2 из-за выхода из проекта норвежского сертификатора DNV GL. Норвежцы отказались выдавать сертификат соответствия СП-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.