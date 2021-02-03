В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2

Вашингтон намерен принять новое решение по санкциям против СП-2.
Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант, согласно которому новые ограничения против газопровода Северный поток-2 будут приняты после того, как будет завершен процесс строительства трубопровода или его сертификации. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе своего брифинга.
По его словам, решение в Вашингтоне примут после того, как прояснится ситуация относительно дальнейшего развития событий, связанных с проектом.
"США примут решение относительно санкций против "Северного потока-2" после завершения его строительства или сертификации", - подчеркнул представитель Государственного департамента.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
Северный поток-2 новости
- Серьезные проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 связаны с вступлением в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, под которые могут попасть все компании, принимающие участие в проекте.
- Один из финальных этапов строительства трубопровода должен был стартовать 15 января в Дании, однако в Nord Stream AG поставили процесс на паузу из-за технических проблем. В России заявили, что ситуация усложнилась в связи с отсутствием сертификации у судна Академик Черский, у которого нет разрешения на проведение работ по трубопрокладке Северного потока-2 из-за выхода из проекта норвежского сертификатора DNV GL. Норвежцы отказались выдавать сертификат соответствия СП-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.
- В Газпроме 19 января впервые допустили крах проекта Северный поток-2. Кремль обвинил Вашингтон в незаконном давлении на процесс строительства газопровода. В тот же день американцы ввели новые санкции – на этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании-владельца судна.
- Бывший глава Центробанка России, экономист Сергей Алексашенко заявил, что проект Северный поток-2, по всей вероятности, не будет реализован из-за американских санкций. Достроить газопровод удастся, однако он не будет введен в эксплуатацию до тех пор, пока США не снимут санкции.
Автор: Андрей Ганжа