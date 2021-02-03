В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2

США могут ввести новые санкции против Северного потока-2 после завершения строительства газопровода / Reuters

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант, согласно которому новые ограничения против газопровода Северный поток-2 будут приняты после того, как будет завершен процесс строительства трубопровода или его сертификации. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе своего брифинга.

По его словам, решение в Вашингтоне примут после того, как прояснится ситуация относительно дальнейшего развития событий, связанных с проектом.

"США примут решение относительно санкций против "Северного потока-2" после завершения его строительства или сертификации", - подчеркнул представитель Государственного департамента.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

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