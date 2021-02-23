В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2

США продолжат следить за деятельностью компаний, которые причастны к строительству газопровода.
Администрация президента США Джо Байдена, как и предыдущая, выступает против строительства российского газопровода Северный поток- 2. Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы видим, что наша стратегия работает хорошо", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.
Прайс еще раз выразил позицию США, что Северный поток-2 является "плохой сделкой".
"Она плоха для Европы. Она противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики", — сказал представитель Госдепа.
Отвечая на вопрос, с какой точки зрения — "геополитической, экономической или моральной" — проект строительства газопровода является плохим, Прайс сказал: "Мы говорим в плане геополитики".
Прайс добавил, что Вашингтон продолжит тесно сотрудничать с Берлином и другими партнерами в ЕС, чтобы поддерживать провозглашенные цели самой Европы в сфере энергетической безопасности.
Он уточнил, что США продолжат следить за деятельностью компаний, которые причастны к строительству газопровода.
"Они рискуют получить штрафные меры (со стороны США – ред.), включая санкции. Но, считаю, было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте в нашем арсенале", - резюмировал представитель Госдепа.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.