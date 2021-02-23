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В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2

23 февраля 2021, 08:52
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США продолжат следить за деятельностью компаний, которые причастны к строительству газопровода.

Северный поток-2
В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2 / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена, как и предыдущая, выступает против строительства российского газопровода Северный поток- 2. Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы видим, что наша стратегия работает хорошо", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.

Прайс еще раз выразил позицию США, что Северный поток-2 является "плохой сделкой".

"Она плоха для Европы. Она противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики", — сказал представитель Госдепа.

Отвечая на вопрос, с какой точки зрения — "геополитической, экономической или моральной" — проект строительства газопровода является плохим, Прайс сказал: "Мы говорим в плане геополитики".

Прайс добавил, что Вашингтон продолжит тесно сотрудничать с Берлином и другими партнерами в ЕС, чтобы поддерживать провозглашенные цели самой Европы в сфере энергетической безопасности.

Он уточнил, что США продолжат следить за деятельностью компаний, которые причастны к строительству газопровода.

"Они рискуют получить штрафные меры (со стороны США – ред.), включая санкции. Но, считаю, было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте в нашем арсенале", - резюмировал представитель Госдепа.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

новости США Северный поток-2 Госдепартамент США
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