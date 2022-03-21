В Италии в автоаварии погибла 5-летняя беженка из Украины

Скорая помощь / Reuters

Вечером в воскресенье, 20 марта, вблизи итальянского города Кротоне три украинских беженца пострадали в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился 45-летний местный житель. Среди потерпевших была пятилетняя девочка-беженка, которая от полученных травм скончалась, сообщает портал Agenzia Italia.

Журналисты отметили, что водитель совершил наезд на пешеходов, которые двигались, как и положено, по правой полосе дороги. 45-летний житель города Кротоне был доставлен в больницу для прохождения теста на употребление спиртного либо наркотических веществ.

Мэр Кротоне Винченцо Воче, комментируя трагедию, выразил свою глубокую боль из-за гибели украинской девочки.

"Как и каждый отец, я опустошен. Лишь несколько дней назад я лично ездил поздравлять первых братьев и сестер из Украины. Среди них много детей, бежавших от страшного сценария войны. Мы встретили их с радостью и теплом. Нет слов. Только глубокая боль", — сказал он.Читайте такжеРоссийские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Мариуполя: тяжело ранен ребенок

Напомним, ранее в Хмельницкой области попал в автомобильную аварию микроавтобус, в котором ехали переселенцы.

Столкнулись автобус модели Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус модели Mercedes-Benz Sprinter, в котором и ехали переселенцы.