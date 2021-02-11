В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца / скриншот из видео

В новогоднем китайском гала-шоу под видом "русского танца" показали традиционную украинскую хореографическую композицию ‒ гопак. Об этом сообщает Telegram-канал ChinaNews.

Телеканал CGTN Digital показал в канун китайского Нового года, 12 февраля, традиционное шоу. В этот раз из-за пандемии коронавируса COVID-19 мероприятие прошло без зрителей.

Во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "русский танец" китайцы исполнили традиционный украинский танец ‒ гопак. Причем в это время на фон организаторы мероприятия проецировали изображение Собора Василия Блаженного ‒ легендарного российского памятника религиозной архитектуры в Москве.

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