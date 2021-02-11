В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца

Чтобы украинцам не показалось мало, во время исполнения гопака на фон за сценой проецировалось изображение московского Собора Василия Блаженного.
В новогоднем китайском гала-шоу под видом "русского танца" показали традиционную украинскую хореографическую композицию ‒ гопак. Об этом сообщает Telegram-канал ChinaNews.
Телеканал CGTN Digital показал в канун китайского Нового года, 12 февраля, традиционное шоу. В этот раз из-за пандемии коронавируса COVID-19 мероприятие прошло без зрителей.
Во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "русский танец" китайцы исполнили традиционный украинский танец ‒ гопак. Причем в это время на фон организаторы мероприятия проецировали изображение Собора Василия Блаженного ‒ легендарного российского памятника религиозной архитектуры в Москве.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Украине официально назвали борщ отечественным национальным блюдом.
- По словам телеведущего и кулинара Евгения Клопотенко, он будет добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.
- Позднее составители самого известного и авторитетного ресторанного гида-справочника Мишлен отнесли борщ к блюдам русской кухни и рассказали, как отправляли специалистов в Москву ради оценки его вкусовых качеств.
- Впоследствии, после скандала, который подняли украинские дипломаты, первоначальную версию пресс-релиза исправили. В тексте теперь значится, что "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".