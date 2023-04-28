В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документ

Страна-оккупант Россия готовится к проведению мероприятий 9 мая. В Москве создали так называемые "патрули", которые будут следить за возможным появлением неопознанных летательных объектов в небе, проверять чердаки и, мол, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".
Как сообщает Telegram-канал Осторожно, новости со ссылкой на сотрудника одного из таких "патрулей", в период с 27 апреля по 9 мая включительно в Москве в своих дворах будут дежурить группы московских бюджетников, чтобы следить за возможным появлением БПЛА.
"Поставили задачу – постоянный визуальный контроль неба на предмет обнаружения неопознанных летательных аппаратов", - рассказал каналу собеседник.
Кроме того, местные власти дали приказ москвичам проверить чердаки, хранилища и искать якобы "подозрительных и неблагонадежных личностей".
В Москве создали патрули для "поиска беспилотников"
Парад 9 мая в России
В Белгородской области решили отменить парад 9 мая, поскольку боятся удара ВСУ по военной технике оккупантов России и армии захватчиков. Также отменили мероприятия и в Курской области, с территории которой, как и из Белгородщины, обстреливаются регионы Украины.
В захваченном Крыму местные так называемые "власти" также решили отменить парад 9 мая "из соображений безопасности".
В Москве парад решили не отменять. Иностранных гостей 9 мая в столице страны-оккупанта практически не будет – приедет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров
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