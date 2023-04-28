УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документ

Андрей Ганчук
28 апреля 2023, 16:59 обновлено 28 апреля, 17:01
63
В столице страны-агрессора Москве создали "патрули" из местных бюджетников, которые будут следить за возможным появлением беспилотников в небе.
Москва, Ту-141 Стриж
В Москве 9 мая будут искать в небе неопознанные летательные аппараты / Коллаж УНИАН, Википедия

Страна-оккупант Россия готовится к проведению мероприятий 9 мая. В Москве создали так называемые "патрули", которые будут следить за возможным появлением неопознанных летательных объектов в небе, проверять чердаки и, мол, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".

Как сообщает Telegram-канал Осторожно, новости со ссылкой на сотрудника одного из таких "патрулей", в период с 27 апреля по 9 мая включительно в Москве в своих дворах будут дежурить группы московских бюджетников, чтобы следить за возможным появлением БПЛА.

"Поставили задачу – постоянный визуальный контроль неба на предмет обнаружения неопознанных летательных аппаратов", - рассказал каналу собеседник.

видео дня

Кроме того, местные власти дали приказ москвичам проверить чердаки, хранилища и искать якобы "подозрительных и неблагонадежных личностей".

В Москве создали патрули для "поиска беспилотников"

Москва 9 мая
Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti
Москва 9 мая
Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti
Москва 9 мая
Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti

Парад 9 мая в России

В Белгородской области решили отменить парад 9 мая, поскольку боятся удара ВСУ по военной технике оккупантов России и армии захватчиков. Также отменили мероприятия и в Курской области, с территории которой, как и из Белгородщины, обстреливаются регионы Украины.

В захваченном Крыму местные так называемые "власти" также решили отменить парад 9 мая "из соображений безопасности".

В Москве парад решили не отменять. Иностранных гостей 9 мая в столице страны-оккупанта практически не будет – приедет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Смотрите видео Главред - Яковенко рассказал, боятся ли в в России удара по Москве

Война России против Украины:

9 мая новости Москвы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступлений

Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступлений

17:58 Политика
В Умани уже 20 погибших: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьи

В Умани уже 20 погибших: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьи

17:14 Украина
Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

15:40 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

17:58

Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступлений

17:17

"Время для успешного контрнаступления": астролог рассказал, что принесет ретроградный Меркурий в маеВидео

17:14

В Умани уже 20 погибших: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьиФотоВидео

17:12

"Запахнет разгромом России": астролог назвал судьбоносную дату для Украины в маеВидео

17:07

"Женщине уже за 80": режиссер-иноагент оправдал Ротару перед россиянами и указал на её возрастВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:59

В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документВидео

16:35

Украинцы захейтили Яму за провокационное фото

16:34

ВСУ ликвидировали российского блогера Диркина, который называл себя "Великим Фунфурье"

16:27

Уплетут за обе щеки: как сделать бомбическую картошку с салом на мангале - восхитительные секретыВидео

Реклама
16:25

4 напитка, которыми нельзя запивать таблетки: сделают только хуже

15:52

"Думали, что у родителей безопаснее": детали гибели матери с дочкой в Днепре из-за ракеты РФФотоВидео

15:50

Дипломат назвал страну-лидера ЕС, которая стала камнем преткновения на пути Украины в НАТОВидео

15:40

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеЭксклюзив

15:21

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: у Зеленского раскрыли сценарий завершения войны

14:46

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – РезниковВидео

14:45

Русский язык не исчезнет из-за войны: Ступка попал в некрасивый скандал

14:26

"За километр было слышно, как разрушается дом": фоторепортаж с места трагедии в УманиФотоВидео

14:12

Усик под Бахмутом "засыпал" оккупантов 120-мм минамиВидео

14:09

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

13:56

Из тыла на фронт: Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ - Резников

Реклама
13:56

Террор РФ: военный эксперт назвал причину ракетного удара по многоэтажке в УманиФото

13:21

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - РезниковВидео

12:54

"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

12:51

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

12:45

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

12:35

Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

12:02

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей УкраиныВидео

12:01

"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в УманиФотоВидео

12:00

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе УкраиныЭксклюзив

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

11:33

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

11:05

Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее домВидео

11:00

Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в УманиВидео

10:52

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

10:39

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенокФотоВидео

10:36

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:19

Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

10:16

6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

10:08

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

Реклама
10:02

Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиФотоВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять