В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документ

В столице страны-агрессора Москве создали "патрули" из местных бюджетников, которые будут следить за возможным появлением беспилотников в небе.

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В Москве 9 мая будут искать в небе неопознанные летательные аппараты / Коллаж УНИАН, Википедия

Страна-оккупант Россия готовится к проведению мероприятий 9 мая. В Москве создали так называемые "патрули", которые будут следить за возможным появлением неопознанных летательных объектов в небе, проверять чердаки и, мол, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".

Как сообщает Telegram-канал Осторожно, новости со ссылкой на сотрудника одного из таких "патрулей", в период с 27 апреля по 9 мая включительно в Москве в своих дворах будут дежурить группы московских бюджетников, чтобы следить за возможным появлением БПЛА.

"Поставили задачу – постоянный визуальный контроль неба на предмет обнаружения неопознанных летательных аппаратов", - рассказал каналу собеседник.

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Кроме того, местные власти дали приказ москвичам проверить чердаки, хранилища и искать якобы "подозрительных и неблагонадежных личностей".

В Москве создали патрули для "поиска беспилотников"

Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti

Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti

Инструкция для "патрулей" в Москве / t.me/ostorozhno_novosti

Парад 9 мая в России

В Белгородской области решили отменить парад 9 мая, поскольку боятся удара ВСУ по военной технике оккупантов России и армии захватчиков. Также отменили мероприятия и в Курской области, с территории которой, как и из Белгородщины, обстреливаются регионы Украины.

В захваченном Крыму местные так называемые "власти" также решили отменить парад 9 мая "из соображений безопасности".

В Москве парад решили не отменять. Иностранных гостей 9 мая в столице страны-оккупанта практически не будет – приедет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров

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Война России против Украины: