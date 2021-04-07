В НАТО призвали РФ немедленно вывести свои войска из Украины

Глава военного комитета НАТО сделал заявление после переговоров с Зеленским.
Глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории. Как сообщает пресс-служба НАТО, такое заявление он сделал на фоне эскалации на Донбассе.
По его словам, Альянс высоко оценивает приверженность президента Украины Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Украина - один из ближайших и важнейших партнеров НАТО", - заявил Пич.
В свою очередь, Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных.
Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия проводит мероприятия по стягиванию войск к границам Украины. Россияне объясняют свои действия переброской военных сил в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 апреля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что ситуация в регионе стала "весьма пугающей". По его словам, РФ примет меры в том случае, если Североатлантический альянс усилит свои войска вокруг Украины.
- Нардеп от фракции Голос Роман Костенко считает, что на данный момент нет риска военного нападения России на Украину. Однако если такой сценарий станет возможным, российские войска пойдут не через Донбасс, так как этот регион является наиболее защищенной украинской территорией.