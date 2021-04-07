В НАТО призвали РФ немедленно вывести свои войска из Украины

В НАТО отреагировали на обострение на Донбассе / Офис президента

Глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории. Как сообщает пресс-служба НАТО, такое заявление он сделал на фоне эскалации на Донбассе.

По его словам, Альянс высоко оценивает приверженность президента Украины Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Украина - один из ближайших и важнейших партнеров НАТО", - заявил Пич.

В свою очередь, Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".

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