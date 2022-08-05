В Нью-Йорке установили скульптуру кровавого Путина на танке

Статуя Путина в Нью-Йорке / фото скрин видео

В центральном парке Нью-Йорка установили скульптуру Путина, сидящего верхом на танке. Примечательно, что российский диктатор кроваво-красного цвета. Видео с красной скульптурой опубликовала русская служба BBC.

Автором скульптуры стал уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Ранее скульптура уже побывала в Барселоне и Париже.

Фигура установлена в детской песочнице, и малыши разными способами испытывают ее на прочность. В частности, пытаются оторвать ствол пушки игрушечного танка между ног пластмассового российского диктатора.

В апреле 2021 года в Праге, напротив посольства РФ, активисты установили скульптуру Путина, сидящего на золотом унитазе.

Статуя Путина в Нью-Йорке / скрин

Статуя Путина в Нью-Йорке / фото скрин

Статуя Путина в Нью-Йорке / фото скрин

Бывший соратник Путина Чубайс мог спрятаться в больнице

Российский правозащитник и оппозиционер также прокомментировал внезапную болезнь бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса – его госпитализировали в одну из европейских клиник и диагностировали у него синдром Гийена-Барре.

По словам Фейгина, он не располагает данными о причинах самочувствия Чубайса. Но правозащитник считает, что Чубайса в этот раз не пытались отравить, и предполагает, что тот сам мог спрятаться в больнице, изображая острую фазу болезни.

Однако, по словам Фейгина, ничего исключать нельзя: ни того, что Чубайс и в самом деле заболел, ни того, что его могли попытаться отравить, чтобы таким образом наказать за попытку "соскочить".

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