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В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

6 апреля 2022, 22:49

Доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день.

Пентагон о перспективах Украины в войне с Россией

Министерство обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали.

"Конечно, они (украинцы - ред.) могут победить", - сказал Кирби.

По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день.

"Абсолютно они могут выиграть", - повторил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Санкции США против России

Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.

Под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.

В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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