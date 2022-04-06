В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

Доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день.
Министерство обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали.
"Конечно, они (украинцы - ред.) могут победить", - сказал Кирби.
По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день.
"Абсолютно они могут выиграть", - повторил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
Санкции США против России
Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.
Под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.
В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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