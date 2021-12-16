В Польше зарегистрирован первый случай "Омикрона"

Инфицированная новым штаммом чувствует себя удовлетворительно.
В Польше появился новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай заражения подтвердили в Минздраве страны.
"Мутацию обнаружили в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится на изоляции и чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении Минздрава.
Также в министерстве отметили, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры из-за появления нового штамма "Омикрон" в государстве.
Читайте такжеВ мире зафиксирована первая смерть от штамма ОмикронМежду тем, 15 декабря "Омикрон" уже обнаружили в 77 странах. При этом в ВОЗ отметили, что его намного больше.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.
Также ранее сообщалось, что в Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе.
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