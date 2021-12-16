В Польше зарегистрирован первый случай "Омикрона"

Омикрон уже в Польше / Фото Reuters

В Польше появился новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай заражения подтвердили в Минздраве страны.

"Мутацию обнаружили в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится на изоляции и чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении Минздрава.

Также в министерстве отметили, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры из-за появления нового штамма "Омикрон" в государстве.

Читайте такжеВ мире зафиксирована первая смерть от штамма ОмикронМежду тем, 15 декабря "Омикрон" уже обнаружили в 77 странах. При этом в ВОЗ отметили, что его намного больше.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

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Также ранее сообщалось, что в Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе.

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