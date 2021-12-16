В Минздраве назвали дату введения бустерной вакцинации в Украине

Третья доза будет разрешена только для определенных групп людей
Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса, заявил в эфире Сніданку з 1+1 рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", - отметил Кузин.
При этом, по его словам, в Украине бустерная доза будет разрешена только для определенных групп людей - с ВИЧ-инфекцией, онкологией или с трансплантацией органов.
"Бустерная (третья доза – Ред.) COVID-вакцины усиливает сформировавшийся иммунитет. Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно - более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", - добавил санврач.
Напомним, ранее руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от коронавируса COVID-19.
Также ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.
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