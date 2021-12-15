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В Минцифре рассказали, как заработает сертификат для третьей дозы вакцины от COVID-19

15 декабря 2021, 07:58
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По словам руководителя ведомства Михаила Федорова, сертификат не будет иметь существенных изменений от сертификатов для первой и второй дозы.

COVID-сертификат
В Минцифре рассказали, как заработает сертификат для третьей дозы вакцины от COVID-19 / Reuters

Руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом чиновник заявил в интервью для портала "Лига".

По словам Федорова, сертификат не будет иметь существенных изменений от сертификатов для первой и второй дозы.

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в Действии. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", − заявил чиновник.

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Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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