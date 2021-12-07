В Минздраве назвали дату введения бустерной прививки

Третья доза прививки в первую очередь будет доступна людям из группы риска / Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения планирует ввести бустерную прививку от COVID-19 в середине января 2022 года. Отмечается, что третья доза вакцины в первую очередь будет доступна группам риска.

"Третью бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группах риска. Но это не связано с "Омикроном"", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует "Суспильне".

Между тем, в Минздраве также рассказали, что в 16 областях Украины двумя дозами прививки от коронавируса вакцинировано более 40% взрослого населения.

"Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы - в начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас ", - сказал чиновник и призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, ведь, по его словам, "чем больше привитых, тем меньше осложнений".

Напомним, ранее Михаил Радуцкий спрогнозировал, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 655 жителей страны. В том числе заболели 716 детей и 200 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 467; выздоровели 22 878 человек.

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