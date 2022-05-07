В РФ паника: рашисты не хотят умирать в Украине и сотнями бегут с поля боя

295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира взвода, самовольно покинули поле боя.
В РФ завели уголовное дело после того, как сразу 295 российских военных из Ненецкого автономного округа сбежали с поля боя в Украине.
Об этом информирует прокуратура этого округа. Российское ведомство заявляет, что "возбуждило уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство), в отношении военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях Ненецкого автономного округа".
Согласно материалам следствия, "295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира взвода, самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция".
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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