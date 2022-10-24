УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

24 октября 2022, 02:56

Смена системы в РФ зависит от формирования новых кланов, но для этого должна быть политическая альтернатива и понимание того, что пересидеть не удастся.

Пономарев, Путин
Пономарев рассказал, есть ли раскол в российской верхушке / ua.depositphotos.com, УНИАН

Российская верхушка на 90% настроена скептически по отношению к войне в Украине, рано или поздно там наступит раскол, способный привести к смене системы. Но для этого должны быть определенные условия. Об этом рассказал во время чата на Главреде Илья Пономарёв, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов.

По его словам, российское правительство понимает, что "находится на Титанике", и осознает последствия этого.

"Но вопрос не в настроениях, а в готовности действовать. А эта готовность зависит от соотношения рисков в случае, если они будут действовать, в случае, если они будут бездействовать, в случае, если они будут поддерживать Путина. Люди в любом случае сравнивают эти три стратегии. Это зависит от наличия сложившихся кланов, которые готовы что-то делать, потому что, естественно, никто в одиночку ничего не сделает", - объяснил Пономарев.

Политик добавил, что для того, чтобы в России начали складываться кланы, должна быть политическая альтернатива.

"Люди должны понимать, в какой точке окажутся, предприняв тот или иной шаг, то есть, кем они будут после свержения Путина и какие риски у них в связи с этим возникнут. Плюс – чувство небезопасности, что пересидеть не удастся. Партизанская активность в России крайне полезна и стратегически важна, поскольку она создаёт ощущение небезопасности для российских элит и, соответственно, побуждает их действовать", - отметил Пономарев.

Пока что, по его словам, начал складываться только один альтернативой путинскому клан - это альянс, который возникает между Кадыровым, Пригожиным, Золотовым и Кириенко.

"Условно говоря, антимобилизационный клан, который критикует Шойгу с Патрушевым как людей, которые воплощают решение Путина эту мобилизацию провести. Ни один из этих кланов не является антивоенным, но, тем не менее, это уже кланы, занимающие разные позиции, и между которыми начинается реальная и серьёзная борьба. Это говорит о том, что процесс развивается в том направлении, которое мы всегда предсказывали. Конечно, рано или поздно это приведет к тому, что случится раскол элит, возникновение определенных частей нынешней российской власти, готовых играть на смену этой системы", - резюмировал политик.

Развал России

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что военные неудачи в Украине могут привести к развалу РФ, но осколки "империи" или переформатированная Россия еще на протяжении многих лет после смены режима и окончания войны будет представлять угрозу для Украины. По его словам, Россия не готова к смене режима, на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину "придет условный Путин-2".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война, которую Путин развязал против Украины, вышла на новую стадию. Каждый шаг Кремля ухудшает ситуацию, в которой находится Россия, и приближает её к финалу.

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что российского диктатора Владимира Путина устранят, и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

Другие новости:

новости России война в Украине Илья Пономарев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:56

"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

02:05

Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубакВидео

01:35

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику КремляВидео

00:51

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

00:04

Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожатьВидео

Реклама
23 октября, воскресенье
23:36

Джонсон отказался идти повторно в премьеры БританииВидео

23:25

"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаутаВидео

22:54

"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупантыВидео

22:52

Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в УкраинеВидео

22:26

"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного бояВидео

22:08

Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФВидео

21:55

Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабженияВидео

21:52

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

21:37

Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первой части Вокальных боевВидео

21:15

"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФВидео

21:02

Угрозы применения "грязной бомбы": Зеленский намекнул, что за шантажом стоит ПутинВидео

20:49

Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби КолтрейнаВидео

20:25

Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУВидео

20:11

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

20:10

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

Реклама
20:08

Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"Видео

20:05

"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

19:58

"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"Видео

19:48

Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

19:35

Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

19:32

Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

19:31

Виталий Портников. Путин не выключит УкраинуВидеоблоги

19:29

Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

19:25

Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!мнение

19:16

Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

18:50

"Превентивный удар НАТО": эксперт о сценарии переброски в Украину десантников СШАВидео

18:21

Какую территорию Украины затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: появилась картаВидео

18:21

Шойгу выдал фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": в чем опасность подлого плана РФВидео

18:20

Кремль отвлекает внимание от поражений РФ на поле боямнение

17:53

Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат: Шмыгаль раскрыл катастрофический сценарийВидео

17:51

"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войнеВидео

17:07

"Хочет умиротворить агрессора": у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войнеВидео

16:57

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФВидео

16:49

"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

Реклама
16:29

Запроданка Таисия Повалий рассказала, почему ее не хочет путинист Игорь ЛихутаВидео

16:26

В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"Видео

16:06

"Это лишь оттягивает приговор РФ": экс-депутат Госдумы объяснил, какую планку не готов перешагнуть ПутинВидео

16:01

Враги ели собак, кошек, не жалели никого: лидер Kozak System рассказал об ужасах войны на Киевщине

15:50

Солнечное затмение 25 октября 2022: Овнам кризис, Ракам - любовь, Скорпионам - большие переменыВидео

15:41

Пилоты задохнулись в воздухе: неожиданная версия крушения Су-30 в ИркутскеВидео

15:40

20 лет без Анатолия Евдокименко: София Ротару в слезах показала могилу любимого мужчины

15:15

Грузины из ВСУ показали, как безжалостно уничтожили 16 российских оккупантовВидео

15:05

Эктор Хименес-Браво показал шокирующие кадры из Николаева: "Вот это "русский мир"

15:00

"Товарищ, пройдемте": как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао прогнали со съезда Компартии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять