"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

Пономарев рассказал, есть ли раскол в российской верхушке / ua.depositphotos.com, УНИАН

Российская верхушка на 90% настроена скептически по отношению к войне в Украине, рано или поздно там наступит раскол, способный привести к смене системы. Но для этого должны быть определенные условия. Об этом рассказал во время чата на Главреде Илья Пономарёв, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов.

По его словам, российское правительство понимает, что "находится на Титанике", и осознает последствия этого.

"Но вопрос не в настроениях, а в готовности действовать. А эта готовность зависит от соотношения рисков в случае, если они будут действовать, в случае, если они будут бездействовать, в случае, если они будут поддерживать Путина. Люди в любом случае сравнивают эти три стратегии. Это зависит от наличия сложившихся кланов, которые готовы что-то делать, потому что, естественно, никто в одиночку ничего не сделает", - объяснил Пономарев.

Политик добавил, что для того, чтобы в России начали складываться кланы, должна быть политическая альтернатива.

"Люди должны понимать, в какой точке окажутся, предприняв тот или иной шаг, то есть, кем они будут после свержения Путина и какие риски у них в связи с этим возникнут. Плюс – чувство небезопасности, что пересидеть не удастся. Партизанская активность в России крайне полезна и стратегически важна, поскольку она создаёт ощущение небезопасности для российских элит и, соответственно, побуждает их действовать", - отметил Пономарев.

Пока что, по его словам, начал складываться только один альтернативой путинскому клан - это альянс, который возникает между Кадыровым, Пригожиным, Золотовым и Кириенко.

"Условно говоря, антимобилизационный клан, который критикует Шойгу с Патрушевым как людей, которые воплощают решение Путина эту мобилизацию провести. Ни один из этих кланов не является антивоенным, но, тем не менее, это уже кланы, занимающие разные позиции, и между которыми начинается реальная и серьёзная борьба. Это говорит о том, что процесс развивается в том направлении, которое мы всегда предсказывали. Конечно, рано или поздно это приведет к тому, что случится раскол элит, возникновение определенных частей нынешней российской власти, готовых играть на смену этой системы", - резюмировал политик.

Развал России

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что военные неудачи в Украине могут привести к развалу РФ, но осколки "империи" или переформатированная Россия еще на протяжении многих лет после смены режима и окончания войны будет представлять угрозу для Украины. По его словам, Россия не готова к смене режима, на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину "придет условный Путин-2".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война, которую Путин развязал против Украины, вышла на новую стадию. Каждый шаг Кремля ухудшает ситуацию, в которой находится Россия, и приближает её к финалу.

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что российского диктатора Владимира Путина устранят, и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

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