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В РФ пригрозили "отключить газ" ФРГ за новые санкции по Донбассу

11 апреля 2021, 19:36
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Проводимая лидером ЕНП политика чревата ядерной войной, уверен Андрей Климов.

В РФ ответили на угрозу новых санкций
В Москве огрызнулись на призывы ужесточить санкции против РФ / abnews

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление председателя ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфреда Вебера, который призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта на Донбассе или ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в комментарии РБК, РФ может задуматься над использованием санкционных инструментов в ответ.

"Они не думали, что могут отключить газ у Германии? Такое они не могут себе представить, думают, что мы джентльмены и будем ими до самой смерти", — сказал Климов.

Сенатор РФ уверен, что европейские избиратели "играют с огнем", выбирая политиков вроде Вебера. По мнению Климова, проводимая лидером Европейской народной партии политика чревата ядерной войной.

Он считает, что главным стратегическим соперником ЕС является США, "но никак не Россия". Климов также заявил, что Вебер не принимает решение о санкциях и от него "ничего не зависит".

"Манфред Вебер пытается показать, что сопричастен к большому делу сдерживания России. Это, наверное, ему полезно, чтобы быть героем в кругу однопартийцев", — добавил Климов.

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Инициатива новых санкций против РФ:

  • Ранее глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявио том, что нужно ужесточить европейские и американские санкции против России.
  • Он считает, что Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.
  • "Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.
  • По словам политика, Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины — это испытание для Запада.
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