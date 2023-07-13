В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

Причина недовольства Владимиром Путиным в РФ – непонимание для чего он развязал никому не нужную войну, подчеркнул Сергей Жирнов.

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Сергей Жирнов спрогнозировал преемника Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото скриншот из видео, из открытых источников

В РФ растет недовольство действиями диктатора Владимира Путина. Представители местного бизнеса и элиты ищут ему замену и уже рассматривают несколько кандидатов, рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Он отметил в комментарии Каналу 24, что причина недовольства Путиным в его окружении – непонимание для чего хозяин Кремля развязал никому не нужную войну, в которой Россия точно проиграет.

Собеседник подчеркнул, что один из кандидатов на место Путина - сын секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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"Вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его заменить. Речь идет о том, что (Николай) Патрушев готовит своего сына, который является министром сельского хозяйства. Есть и другие кандидатуры", – пояснил бывший сотрудник КГБ.

Кроме того, Путиным также недовольны российские террористы Игорь Гиркин и Евгений Пригожин. Им кажется, что глава Кремля недостаточно жестоко ведет войну в Украине.

"От нее очень сильно пострадает российская экономика и условно частный бизнес, ведь у России нет по-настоящему частного бизнеса. Они все зависят от Путина и власти", – добавил Жирнов.

Напомним, ранее генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина.

Единый силовой центр управления, который еще что-то контролирует в РФ, находится в руках секретаря совбеза Николая Патрушева – близкого человека диктатора Владимира Путина, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

Ранее у Зеленского спрогнозировали вероятного преемника Путина: советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться "консенсусная" фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

В то же время Подоляк уверен в том, что, прогнозируя российский "финал", следует ориентироваться на "математические возможности" одной и второй стороны. В данном случае, если исключить ситуации, как в случае с пригожинским "форс-мажором", война может идти месяцами.

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