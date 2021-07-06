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В России ФСБ повязала эстонского консула: появилась реакция МИД

6 июля 2021, 20:50
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Эстонского дипломата подозревают в попытке получения закрытых материалов. О какой именно информации идет речь, в спецслужбе не уточнили.

Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали эстонского консула / "Прямий"

В Санкт-Петербурге задержали эстонского консула Марта Лятте. Его задержала ФСБ якобы "при получении материалов закрытого характера" в ходе личной встречи с гражданином России, пишет РИА Новости.

Эстонского дипломата подозревают в попытке получения закрытых материалов. О какой именно информации идет речь, в спецслужбе не уточнили.

В ФСБ отметили, что действия консула Эстонии якобы несут "явный враждебный характер по отношении к РФ" и они не совместимы с дипломатически статусом.

Российские власти пообещали принять меры к дипломату в соответствии с "нормами международного права".

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте находится под стражей. В ведомстве заявили, что дело против Лятте является выдумкой и необоснованным обвинением, пишет ERR.

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По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.

По его словам, это дело является выдумкой и необоснованным обвинением.

Читайте такжеЗадержание консула Украины в России: Киев рассказал о подставе

Ранее Главред писал о том, что Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране, он должен уехать до 30 апреля. Это ответ на то, что Москва выслала украинского дипломата.

В МИД Украины снова выразили протест в связи с тем, что российская сторона объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.

новости России ФСБ задержанный вице-консул
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