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Украина высылает российского консула из Одессы

27 апреля 2021, 13:15
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Украина высылает российского консула из Одессы в ответ на то, что Москва выслала украинского дипломата.

МИД Украины
Украина высылает российского консула из Одессы / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране, он должен уехать до 30 апреля. Это ответ на то, что Москва выслала украинского дипломата.

В МИД Украины снова выразили протест в связи с тем, что вчера российская сторона объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.

"Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", — сообщили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.

В ответ МИД Украины объявил консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля 2021 года.

"В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", — добавили в МИД.

Отметим, накануне в МИД России заявили, что Украина пошла на "недружественный" шаг.

Российская сторона недовольна тем, что Украина приняла решение выслать ее дипломата.

По данным министерства, в ответ на "недружественные действия" персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России.

В МИДе добавили, что украинскому дипломату предложили покинуть российскую территорию до конца пятницы, 30 апреля.

Дипломатический скандал между Украиной и РФ — о чем сообщалось ранее:

  • 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
  • В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
  • К украинскому дипломату были применены меры в соответствии с нормами международного права - его выслали из страны.
  • В ответ на это Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, ему дали 72 часа.

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