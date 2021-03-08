В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу

Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине, заявил сенатор Пушков.
Российского сенатора Алексей Пушкова возмутило высказывание главы Министерства иностранных дел Словакии Ивана Корчока о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" является "инструментом гибридной войны". Он считает, что таким образом дипломат попытался спародировать главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
"Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также назвал "удивительной" модель поведения некоторых восточноевропейских политиков.
"В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище", — пояснил сенатор.
Скандал в Словакии из-за российской вакцины:
- В Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.
- Отмечается, что первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намерена начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
- 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной".
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
- Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.