В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу

Пушков заявил, что Иван Корчок пародирует Кулебу / Фото facebook com ivan korcok

Российского сенатора Алексей Пушкова возмутило высказывание главы Министерства иностранных дел Словакии Ивана Корчока о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" является "инструментом гибридной войны". Он считает, что таким образом дипломат попытался спародировать главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

"Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также назвал "удивительной" модель поведения некоторых восточноевропейских политиков.

"В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище", — пояснил сенатор.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины: