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Появилась реакция главы МИД Словакии на шутку премьера о Закарпатье

4 марта 2021, 09:24

Иван Корчок извинился перед Дмитрием Кулебой за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины.

Игор МатовичReuters
Игор Матович отличился некорректной шуткой об Украине / Reuters

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.

Корчок рассказал в Facebook, что общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал глава МИД Словакии.

Матович также прокомментировал на своей странице в Facebook скандал с шуткой.

"Я никогда не поверил бы, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка (вакцины, - ред.) только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута", - написал он.

Напомним:

  • В Словакии произошел политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.
  • Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".
  • Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии. Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Справка. Закарпатская Украина – это территориальное образование, которое существовало в период с 1944 до 1946 года на территории освобожденного при содействии СССР от войск Германии и Венгрии Закарпатья. В период между двумя мировыми войнами Закарпатье входило в состав Чехословакии.

26 ноября 1944 года в Мукачево прошел первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, в рамках которого был принят манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Высшим органом власти избрали Народную Раду Закарпатской Украины.

29 июня 1945 года СССР и Чехословакия подписали в Москве договор о том, что Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь в Конституции Чехословакии), по желанию населения воссоединяется со своей исконной родиной – Украиной и становится частью УССР.

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