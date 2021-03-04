Появилась реакция главы МИД Словакии на шутку премьера о Закарпатье

Игор Матович отличился некорректной шуткой об Украине / Reuters

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.

Корчок рассказал в Facebook, что общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал глава МИД Словакии.

Матович также прокомментировал на своей странице в Facebook скандал с шуткой.

"Я никогда не поверил бы, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка (вакцины, - ред.) только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута", - написал он.

Напомним:

В Словакии произошел политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии. Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Справка. Закарпатская Украина – это территориальное образование, которое существовало в период с 1944 до 1946 года на территории освобожденного при содействии СССР от войск Германии и Венгрии Закарпатья. В период между двумя мировыми войнами Закарпатье входило в состав Чехословакии.

26 ноября 1944 года в Мукачево прошел первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, в рамках которого был принят манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Высшим органом власти избрали Народную Раду Закарпатской Украины.

29 июня 1945 года СССР и Чехословакия подписали в Москве договор о том, что Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь в Конституции Чехословакии), по желанию населения воссоединяется со своей исконной родиной – Украиной и становится частью УССР.